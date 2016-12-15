沪综指续收跌创近一个半月新低 美国升息令A股承压

路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周四续收跌，并创近一个半月收盘新低。分析师指出，美联储如预期升息并暗示明年加快升息脚步，令A股承压，今日大盘低开低走，银行股领跌，但个股表现仍较为活跃，盘面分化严重；料资金面压力未来仍会制约大盘走势。

沪综指.SSEC收报3,117.68点，跌22.85点或0.73%；此前收盘低点为11月2日的3,102.73点。今日上海A股成交2,126亿元人民币，上日为2,189亿元。

“美联储加息这个事情具体对A股的影响还是在于资金面，整体上资金状况不乐观的情况下会对大盘形成一个压制。”方正证券分析师陈敏说。

美联储周三升息25个基点，这一行动符合金融市场的广泛预期。但美联储还暗示明年将加快升息步伐，从9月会议上暗示的2017年升息两次提高到升息三次，这让投资者感到些许意外。

陈敏称，年末资金压力历来较大，加之美联储决议出乎市场预期，导致A股资金进一步紧张。今日国债期货一度跌停，体现了资金面的压力，人民币汇率亦大幅贬值，而明年初购汇窗口打开，资金压力将更大，料明年春节前市场资金面将持续紧张。

他指出，美联储升息将加大中国境内资本流出压力，国内资产收益率要相应抬升以应对，资金成本上升对银行负债端将带来一定压力，因此今天银行股出现调整；但短线大多数个股调整较深，有内在反弹要求。而中期来看，整个市场环境仍不理想。

上证银行股指数.SSEBKI今日收跌3.18%。人民币兑美元即期周四早盘缩量大跌，与中间价同创八年半新低。

沪深300指数.CSI300收报3,340.43点，跌1.14%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,299.6点，跌1.83%，成交9,962手。沪股通和深股通分别净卖出1.95亿元和净买入7.59亿元。（完）