沪综指小幅收升结束2016年交易 但全年跌幅仍逾一成

路透上海12月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，终结三连跌并收官2016年交易，但全年仍录得逾一成跌幅。分析师指出，年底股市资金面仍偏紧，且市场人气相当谨慎，投资者节前已无心恋战，股指维持窄幅波动，整体交投仍在低位水平。