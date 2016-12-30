沪综指小幅收升结束2016年交易 但全年跌幅仍逾一成

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透上海12月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，终结三连跌并收官2016年交易，但全年仍录得逾一成跌幅。分析师指出，年底股市资金面仍偏紧，且市场人气相当谨慎，投资者节前已无心恋战，股指维持窄幅波动，整体交投仍在低位水平。
沪综指.SSEC收报3,103.64点，涨7.54点或0.24%，全日波幅不足19点；该指数2016年累计下挫12.3%。今日上海A股成交1,516亿元人民币，上日为1,498亿元。
“现在的问题主要还是年底资金面紧张，而且现有政策方向主要是抑制泡沫，去杠杆防风险，所以大盘整体显得比较低迷。”华西证券分析师毛胜表示。
因元旦假期，中国股市下周一休市，周二起恢复交易。
沪深300指数.CSI300收报3,310.08点，涨0.37%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,285点，跌0.14%，成交8,283手。沪股通和深股通分别净卖出2亿元和净买入3亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。