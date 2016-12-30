版本:
中国
中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 15:19 BJT

沪综指小幅收升结束2016年交易 但全年跌幅仍逾一成

路透上海12月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，终结三连跌并收官2016年交易，但全年仍录得逾一成跌幅。分析师指出，年底股市资金面仍偏紧，且市场人气相当谨慎，投资者节前已无心恋战，股指维持窄幅波动，整体交投仍在低位水平。

沪综指.SSEC收报3,103.64点，涨7.54点或0.24%，全日波幅不足19点；该指数2016年累计下挫12.3%。今日上海A股成交1,516亿元人民币，上日为1,498亿元。

“现在的问题主要还是年底资金面紧张，而且现有政策方向主要是抑制泡沫，去杠杆防风险，所以大盘整体显得比较低迷。”华西证券分析师毛胜表示。

因元旦假期，中国股市下周一休市，周二起恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报3,310.08点，涨0.37%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,285点，跌0.14%，成交8,283手。沪股通和深股通分别净卖出2亿元和净买入3亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐