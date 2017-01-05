沪综指连四日收升再创近一个月新高 但区间震荡格局未变

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月5日 - 中国股市沪综指周四连四日收升，再创近一个月收盘新高。分析师指出，大盘延续开年以来的回升势头，尽管白酒等近日热门板块出现回调，但军工等题材股站上前台，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。
沪综指.SSEC收报3,165.41点，涨6.62点或0.21%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日沪综指全日波幅仅14点；今日上海A股成交1,995亿元人民币，上日为1,956亿元。
“目前只是大盘震荡整理过程中的一波反弹而已，总格局没有变化，前两天涨得稍微猛一些，今天就适度整固一下。”东北证券分析师沈正阳指出。
军工概念股中直股份(600038.SS)收升4.37%。
沪深300指数.CSI300收报3,367.79点，跌0.02%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,350.8点，跌0.19%，成交7,689手。沪股通和深股通分别净卖出9.1亿元和净买入6.3亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。