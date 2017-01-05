版本:
中国
中国财经 | 2017年 1月 5日 星期四 15:14 BJT

沪综指连四日收升再创近一个月新高 但区间震荡格局未变

路透上海1月5日 - 中国股市沪综指周四连四日收升，再创近一个月收盘新高。分析师指出，大盘延续开年以来的回升势头，尽管白酒等近日热门板块出现回调，但军工等题材股站上前台，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。

沪综指.SSEC收报3,165.41点，涨6.62点或0.21%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日沪综指全日波幅仅14点；今日上海A股成交1,995亿元人民币，上日为1,956亿元。

“目前只是大盘震荡整理过程中的一波反弹而已，总格局没有变化，前两天涨得稍微猛一些，今天就适度整固一下。”东北证券分析师沈正阳指出。

军工概念股中直股份(600038.SS)收升4.37%。

沪深300指数.CSI300收报3,367.79点，跌0.02%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,350.8点，跌0.19%，成交7,689手。沪股通和深股通分别净卖出9.1亿元和净买入6.3亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐