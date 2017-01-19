沪综指缩量小跌创年内收盘新低 观望氛围浓厚大盘持续走弱

路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周四缩量小跌，并创年内收盘新低。分析师表示，春节长假临近，加之明日中国将公布GDP数据、还有美国总统就职演说，导致市场观望氛围浓厚，大盘继续缩量调整，盘中多数股票下跌，但金融股走势坚挺，对大盘指数支撑力度较大。

沪综指.SSEC收报3,101.30点，跌11.71点或0.38%，2016年12月29日收盘点位为3,297.76点；今日上海A股成交1,391亿元人民币，前一交易日为1,444亿元，此前成交量低点为2016年9月30日1,128亿元。

“缩量是底部信号。”西南证券首席策略分析师张刚指出，技术上看，短期大盘长下影线频繁出现，地量地价的特点很鲜明。

他表示，明天将有中国GDP等重要经济数据发布，周五晚特朗普将发布就职演说，短期市场仍存在不确定性；而年报披露期在即，投资者预期蓝筹股业绩仍较为乐观，资金继续流向低估值品种，导致金融股近期持续走强。

中国国家统计局定于明日公布2016年四季度GDP和12月工业、投资等数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计四季度GDP增幅仍为6.7%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。美国候任总统特朗普周五将发表就职演说。

上证银行股指数.SSEBKI收涨0.01%。

沪深300指数.CSI300收报3,329.29点，跌0.30%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,322.2点，跌0.05%，成交8,718手。沪股通和深股通分别净买入3.33亿元和净买入8.09亿元。（完）