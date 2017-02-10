沪综指连三日收升续创两个月新高 后市料继续震荡盘升

路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。

沪综指.SSEC收报3,196.70点，涨13.52点或0.42%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，本周该指数累计上涨1.8%；今日上海A股成交2,455亿元人民币，较前一交易日增近两成，上日为2,095亿元。

“周五大盘出现分化走势，以基建、建材、煤炭、钢铁为代表的周期性板块推动大盘继续上行，中小盘股则延续整理。”国盛证券分析师刘旻称。

他指出，今日除周期股和金融股明显上涨外，新疆等区域性板块也出现了轮番炒作。地方两会陆续召开，受此影响，地方国企改革板块将成为春季行情中的重要上涨板块之一。而中小盘股受投资者担忧一季报业绩可能下滑影响则延续整理，表明此前的恢复性上涨基础并不牢固，全面走强仍需时日。

有媒体报导称，证监会主席刘士余在今天召开的2017年证券期货监管工作会议上发表讲话，主要是表明要加强对市场的监管。同时他还提到“注册制和核准制不对立”。刘旻认为，这预示着市场行为将进一步规范，有利于市场的长期健康发展。

新疆众和(600888.SS)、安阳钢铁(600569.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,413.49点，涨0.51%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,402点，涨0.62%，成交8,802手。沪股通和深股通分别净买入11.16亿元和净买入6.41亿元。（完）