沪综指收跌脱离逾两个月新高 获利回吐压力加大周期股领跌

路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。

他们并认为，股指期货日内过度交易行为的监管标准从10手放宽到20手，给市场提供了更大的做空手段，但只是把监管指标部分放宽，和以前还是有本质的区别，目前股市处在相对高位，短期或有影响，但从中期来看影响不大。

沪综指.SSEC收报3,202.08点，跌27.54点或0.85%，日高至3,238.40点；该指数全周累计上涨0.17%。今日上海A股成交2,483亿元人民币，上日为2,263亿元。

“上证综指自1月中旬触底上涨以来，经过一个月的上涨已经积累了相当的涨幅需要消化。”国盛证券策略分析师刘旻称，特别是推动大盘上涨的周期性板块中的部分龙头股短期内积累了非常大的涨幅，浮盈筹码较多，短期有消化获利盘的调整要求。

他指出，近期两市成交量始终维持在4,500亿左右，无法继续有效放大。周四大盘缩量反弹，表明反弹基础并不牢固。大盘蓝筹股经过前期持续上涨后，已被投资者阶段性抛售，而市场热点始终无法从蓝筹股转换到中小盘股上，导致盘中缺少继续上涨热点，无法有效激活投资者热情。

他并认为，前期上涨的主要是大盘蓝筹股，市场“二八效应”明显，多数个股调整空间不大。随着年报行情的到来，具有业绩支撑的中小盘股有望迎来补涨，形成新的市场热点。投资者对春季行情报有较大期望，在市场出现急跌时，乐观预期会引发资金抄底行为，从而封杀大盘下跌空间。

在2015年中的股灾过去一年半后，中国当时因救市临时发布的股指期货限制措施终于出现松动。中国金融期货交易所最新调整期指日内交易监管标准及交易保证金，令市场感觉到政策暖意扑面而来。虽然此次放宽限制只是迈出一小步，但政策导向相当明显。

近两日走势强劲的券商板块出现冲高回落，次新股中原证券(601375.SS)和银河证券(601881.SS)昨日涨停后，今日早盘均再触及涨停，但收盘分别涨4.16%和跌1.76%；周期股中翔鹭钨业(002842.SZ)则跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,421.44点，跌0.57%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,392.4点，跌0.39%，成交11,628手。沪股通和深股通分别净买入2.37亿元和净买入10.81亿元。（完）