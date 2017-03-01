沪综指连续第二日小幅收涨 前高压力仍大股指震荡盘升

路透北京3月1日 - 中国股市沪综指周三连续第二日小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今日大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。

沪综指.SSEC收报3,246.93点，涨5.20点或0.16%；今日上海A股成交2,256亿元人民币，较上日1,858亿元增逾两成。

“因为上周反弹到了一个重要高点后出现调整，这个调整的时间可能还不是太充分，大盘还需要有一个反复的过程。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，目前市场分歧主要在于未来大宗商品能否能够持续上涨，PPI是否已到达高点。分歧导致资金考虑是否在当前点位逐渐减少周期股仓位，向成长类和防御类股票进行转移，资金调仓是造成市场震荡的主要原因。

他并指出，考虑到今年企业盈利有预期上调的可能性，将提升市场整体估值水平，未来指数有逐步上行的可能。今日公布制造业PMI数据未对市场造成明显影响。

中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。

昌红科技(300151.SZ)、康泰生物(300601.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,458.44点，涨0.16%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,435.2点，涨0.22%，成交15,034手。沪股通和深股通分别净买入5.59亿元和净买入7.04亿元。（完）