沪综指缩量小幅收升 市场分歧较大短期氛围偏谨慎

路透北京4月13日 - 中国股市沪综指周四小幅收升。分析师指出，近两日大盘出现反复拉锯，波动较大。雄安概念股昨日出现较大回调后，今日再度走强，粤港澳湾区板块亦表现突出，但近期经济数据密集公布，市场对下半年经济和通胀预期分歧较大，短期市场氛围偏谨慎。

沪综指.SSEC收报3,275.96点，涨2.13点或0.07%，今日上海A股成交2,231亿元人民币，上日为3,113亿元。

“这波反弹时间较长，板块累计涨幅较大，这两天指数震荡有点加剧，板块开始轮动。”国都证券分析师肖世俊表示。

他认为，近期经济数据显示终端需求不够强劲，企业盈利恢复后或有放缓可能，市场对后期经济和通胀预期分歧加大。雄安概念股连涨后，粤港澳大湾区主题炒作力度有所减弱，市场热点持续难度较大，市场氛围转而开始谨慎。

中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。

中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高。分析师认为，外贸整体向好趋势未变，今年总体情况远比过去两年乐观，但全球复苏乏力需求尚需根本改善，中国经济复苏尚需巩固以及贸易保护主义升温等不稳定、不确定因素较多，外贸形势难言稳定。

庞大集团(601258.SS)，乐凯胶片(600135.SS)，广州港(601228.SS)均收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,514.57点，涨0.15%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,508.6点，涨0.31%，成交12,549手。（完）