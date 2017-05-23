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中国财经 | 2017年 5月 23日 星期二 15:11 BJT

沪综指连二日收低 金融板块奋力护盘难阻大盘跌势

路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收低。分析师指出，今日大盘继续表现疲弱，指数早盘小幅反弹遇阻后，午后维持低位盘整。银行、保险板块奋力护盘但其他个股普跌，军工股和次新股等前期强势板块杀跌动力仍较强，大盘中期仍有下探动力。

沪综指.SSEC收报3,061.95点，跌13.73点或0.45%，今日上海A股成交1,949亿元人民币，上日为1,702亿元。

“市场其实是比较弱，不是指标股撑着的话，其实是跌得很惨。”财富证券分析师李孔逸称。

上证银行股指数逆市收涨2.02%，招商银行(600036.SS)收涨4.5%。

他并称，现在大盘仍处于调整下探的趋势中，大盘数次反弹力度均偏弱，因指标股持续护盘，将拉长市场调整时间，前期涨幅较大的品种因获利盘较多，反而在调整过程中做空动力更强。

创业板指数P收跌1.67%。彩虹股份(600707.SS)、华东重机(002685.SZ)等两市逾90只股票跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,424.19点，涨0.38%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,402点，涨0.67%，成交17,974手。沪股通和深股通分别净卖出2.72亿元和净买入6.62亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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