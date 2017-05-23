沪综指连二日收低 金融板块奋力护盘难阻大盘跌势

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收低。分析师指出，今日大盘继续表现疲弱，指数早盘小幅反弹遇阻后，午后维持低位盘整。银行、保险板块奋力护盘但其他个股普跌，军工股和次新股等前期强势板块杀跌动力仍较强，大盘中期仍有下探动力。
沪综指.SSEC收报3,061.95点，跌13.73点或0.45%，今日上海A股成交1,949亿元人民币，上日为1,702亿元。
“市场其实是比较弱，不是指标股撑着的话，其实是跌得很惨。”财富证券分析师李孔逸称。
上证银行股指数逆市收涨2.02%，招商银行(600036.SS)收涨4.5%。
他并称，现在大盘仍处于调整下探的趋势中，大盘数次反弹力度均偏弱，因指标股持续护盘，将拉长市场调整时间，前期涨幅较大的品种因获利盘较多，反而在调整过程中做空动力更强。
创业板指数P收跌1.67%。彩虹股份(600707.SS)、华东重机(002685.SZ)等两市逾90只股票跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,424.19点，涨0.38%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,402点，涨0.67%，成交17,974手。沪股通和深股通分别净卖出2.72亿元和净买入6.62亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
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