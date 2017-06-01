沪综指收跌终止四连涨 市场信心不足中小盘股遭集中抛售

路透北京6月1日 - 中国股市沪综指周四收跌，终止此前连续四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后窄幅震荡，成交量继续萎缩，盘中分化明显，除金融股继续坚挺外，多数个股走弱，以创业板为代表的中小盘股遭集中抛售。由于市场对经济基本面的预期转弱，投资者信心不足，短期大盘仍处调整过程中。

沪综指.SSEC收报3,102.62点，跌14.56点或0.47%，今日上海A股成交1,806亿元人民币，上日为1,777亿元。

“节前证监会发布的政策对市场提振效果有限，昨天大盘小涨一把，今天回归弱势震荡。”国都证券分析师肖世俊称。

他指出，美联储6月加息概率较大，同时季末时点对银行考核，加之近两天资金利率上升较快，致市场对资金面预期难以乐观，对资金的担忧令投资者相对谨慎，参与意愿不强，成交量难以有效放大。

他并称，当前价值蓝筹股相对走势稳健，但中上游周期股和估值水平偏高的成长股仍有下调估值水平的动力。

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

上证金融地产行业指数收涨0.76%，创业板指数P收跌2%，皖天然气(603689.SS)等两市近90家个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300报3,497.74点，涨0.14%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,489点，涨0.28%，成交12,816手。沪股通和深股通分别净卖出18.72亿元和净买入2.66亿元。（完）