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沪综指小幅收跌终结五连涨 市场分歧加大3300点得而复失
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2017年8月2日 / 早上7点20分 / 2 天前

沪综指小幅收跌终结五连涨 市场分歧加大3300点得而复失

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月2日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，结束连五日升势。分析师称，今日大盘冲高回落市场分歧加大，沪指一度冲上3,300点整数关口，创近19个月盘中新高，但之后逐级下滑；受供给侧改革预期强化影响，金融股和周期股仍为做多主力，但个股跌多涨少，结构性行情特征明显。

沪综指.SSEC收报3,285.06点，跌7.58点或0.23%，日高为3,305.431点；今日上海A股成交额为2,791亿元人民币，上日2,561亿元。

“市场的分歧在这个位置还是比较大，现在主要还是局部的行情，整体上攻的动力还不是太足。”联讯证券分析师陈勇称。

他指出，打击地条钢、化解电解铝过剩产能等供给侧改革政策的推进，与相关板块走势形成较好的互动，当前市场焦点集中在周期性个股。现在大宗商品价格上涨已实现期货价格和现货的联动，同时近期美元指数回落，对大宗商品价格上涨也起到正向支持。

他并认为，当前金融板块估值水平仍偏低，加之上游行业企业盈利状况转暖，对银行业盈利状况和不良贷款好转均形成支撑。从基本面看，目前周期和金融板块仍保持强势，在未出现外在干扰因素的情况下，强势特征将继续延续。

今日中小盘股跌幅居前，创业板指数P收跌0.93%，北化股份(002246.SZ)、天舟文化(300148.SZ)均跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,760.85点，跌0.25%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,753.4点，涨0.28%，成交12,223手。沪股通和深股通分别净买入1.74亿元和净买入1.97亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 张喜良

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