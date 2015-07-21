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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 21日 星期二 15:22 BJT

中国股市近期大跌及个股停牌潮 浇熄外资对A股刚冒头的投资热情

尽管中国政府向外资殷勤招手，但面对股价暴跌及众多个股停牌，海外基金对中国A股市场最初的投资热情一扫而光，再度证实了他们对中国市场有限的曝险所表现出的谨慎做法。截至目前，旨在吸引海外投资者购买A股的三项政府计划效果有限，接下来可能需采取进入更多主流股票市场指数等措施，才能明显扭转这一局面。路透

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