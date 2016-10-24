沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高 煤炭股领涨

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.2%，至逾9个月新高。分析师指出，今天大盘开盘后一路单边走高，两度摸高接近前期高点3,140点一线后略回落，煤炭股领涨大盘，短期市场情绪回暖，惟仍属存量资金活跃，后市仍以反复震荡为主。
沪综指.SSEC收报3,128.25点，涨37.31点或1.21%，此前收盘高点为2016年1月8日3,186.41点；上证A股今日成交2,499亿元人民币，上日为2,016亿元。
“大盘在年线附近和3,100点这种关键点位前磨了这么久，也得需要有力度的上涨才能过去、才能站住。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他说，基本面上，三季度经济有所好转，上市公司三季度季报将明显改善，对股价形成支撑。技术上，中短线股指仍在上升通道中运行，不过从量能规模上看，依然不是增量资金入场。后市市场估计依然呈现震荡横盘为主，震荡脉冲式上攻为辅的阶段性行情。
他并称，近期煤炭期现货价格联手上涨，煤炭企业盈利预期的改善，导致煤炭股走势强劲。
中煤能源(601898.SS)、恒远煤电(600971.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,367.58点，涨1.20%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,344.2点，涨1.43%，成交10,891手。130亿元额度的沪股通净买入8.65亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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