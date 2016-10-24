沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高 煤炭股领涨

路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.2%，至逾9个月新高。分析师指出，今天大盘开盘后一路单边走高，两度摸高接近前期高点3,140点一线后略回落，煤炭股领涨大盘，短期市场情绪回暖，惟仍属存量资金活跃，后市仍以反复震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,128.25点，涨37.31点或1.21%，此前收盘高点为2016年1月8日3,186.41点；上证A股今日成交2,499亿元人民币，上日为2,016亿元。

“大盘在年线附近和3,100点这种关键点位前磨了这么久，也得需要有力度的上涨才能过去、才能站住。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他说，基本面上，三季度经济有所好转，上市公司三季度季报将明显改善，对股价形成支撑。技术上，中短线股指仍在上升通道中运行，不过从量能规模上看，依然不是增量资金入场。后市市场估计依然呈现震荡横盘为主，震荡脉冲式上攻为辅的阶段性行情。

他并称，近期煤炭期现货价格联手上涨，煤炭企业盈利预期的改善，导致煤炭股走势强劲。

中煤能源(601898.SS)、恒远煤电(600971.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,367.58点，涨1.20%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,344.2点，涨1.43%，成交10,891手。130亿元额度的沪股通净买入8.65亿元。（完）