沪综指小升续创逾九个月新高 大盘技术性整固煤炭股继续上涨

路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾九个月新高。分析师指出，继昨日股指大涨后，今天大盘在昨日收盘点位附近窄幅震荡，进行技术性调整，尾盘股指翻红。受期货价格暴涨带动，今日产业链上游的有色、钢铁、煤炭板块继续上涨。

沪综指.SSEC收报3,131.94点，涨3.69点或0.12%，此前收盘高点为2016年1月8日3,186.41点；上证A股今日成交2,204亿元人民币，上日为2,499亿元。

“大盘创新高后，我觉得在这个地方巩固的可能性更大一些。”信达证券策略分析师谷永涛认为。

他并称，当前宏观经济走势平稳，货币政策再宽松力度不大，人民币贬值对股市影响已经减弱，加之股票整体估值水平适中，市场主要推动力来自于政策层面，后市需关注政策出台的概率和经济数据能否有新的亮点。

他表示，四季度煤炭价格将保持坚挺，对煤炭股走势支撑力度较强，但煤炭行业较易恢复生产，随着价格大涨，供给端将迅速增加，因此对煤炭板块走强的持续性存疑。

中国国家发改委周二表示，近期煤炭价格回升，企业效益好转，是供给侧结构性改革的初衷和必然结果，但是煤炭价格如果偏离市场基础非理性上涨，就会影响到去产能工作的整体推进和能源的稳定供应。

陕西煤业(601225.SS)收涨9.25%、金瑞矿业(600714.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,367.45点，跌0.13%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,338.8点，跌0.21%，成交7,215手。130亿元额度的沪股通净买入9.56亿元。（完）