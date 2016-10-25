沪综指小升续创逾九个月新高 大盘技术性整固煤炭股继续上涨

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾九个月新高。分析师指出，继昨日股指大涨后，今天大盘在昨日收盘点位附近窄幅震荡，进行技术性调整，尾盘股指翻红。受期货价格暴涨带动，今日产业链上游的有色、钢铁、煤炭板块继续上涨。
沪综指.SSEC收报3,131.94点，涨3.69点或0.12%，此前收盘高点为2016年1月8日3,186.41点；上证A股今日成交2,204亿元人民币，上日为2,499亿元。
“大盘创新高后，我觉得在这个地方巩固的可能性更大一些。”信达证券策略分析师谷永涛认为。
他并称，当前宏观经济走势平稳，货币政策再宽松力度不大，人民币贬值对股市影响已经减弱，加之股票整体估值水平适中，市场主要推动力来自于政策层面，后市需关注政策出台的概率和经济数据能否有新的亮点。
他表示，四季度煤炭价格将保持坚挺，对煤炭股走势支撑力度较强，但煤炭行业较易恢复生产，随着价格大涨，供给端将迅速增加，因此对煤炭板块走强的持续性存疑。
中国国家发改委周二表示，近期煤炭价格回升，企业效益好转，是供给侧结构性改革的初衷和必然结果，但是煤炭价格如果偏离市场基础非理性上涨，就会影响到去产能工作的整体推进和能源的稳定供应。
陕西煤业(601225.SS)收涨9.25%、金瑞矿业(600714.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,367.45点，跌0.13%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,338.8点，跌0.21%，成交7,215手。130亿元额度的沪股通净买入9.56亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。