沪综指小幅收跌 市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡盘整。大盘此前反弹上涨后面临一定调整压力，且市场缺乏支撑持续上涨因素，短线料进行3,100点整数关口到3,140点区间内窄幅震荡。
沪综指.SSEC收报3,112.35点，跌3.96点，或0.13%；今日成交1,820亿元人民币，上日为2,155亿元。
“近两日大盘重回窄幅震荡格局，昨日跌幅有一点大，今天在3,100点上方反复震荡。”国都证券策略分析师肖世俊认为。
他表示，短期大盘出现一波反弹后，对前期利好因素已有所反映和消化。但近期人民币汇率贬值幅度可观，且市场利率持续上行、资金面紧张，对股指和估值水平的上行产生一定的抑制作用。
他并称，近期股指一直保持小碎步式缓慢上涨，部分获利盘在上涨过程中套现，但机构仓位也不高，导致整个获利盘抛压不大。从数据看，最近成交量相对较高，两融余额两融余额稳步上升，续创9个月新高，表明市场情绪较为稳定，资金流入和加杠杆还在延续，所以回调空间不大。
中国国家统计局周四公布，9月规模以上工业企业实现利润总额5,771.3亿元人民币，同比增长7.7%，增速比8月降低11.8个百分点。1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额46,380.6亿元，同比增长8.4%，增速持平1-8月。
桂东电力(600310.SS)收跌8.89%，廊坊发展(600149.SS)收跌5.22%。
沪深300指数.CSI300收报3,345.70点，跌0.27%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,324.6点，跌0.20%，成交8,062手。130亿元额度的沪股通净卖出5.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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