沪综指小幅收跌 市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

沪综指.SSEC收报3,112.35点，跌3.96点，或0.13%；今日成交1,820亿元人民币，上日为2,155亿元。

他表示，短期大盘出现一波反弹后，对前期利好因素已有所反映和消化。但近期人民币汇率贬值幅度可观，且市场利率持续上行、资金面紧张，对股指和估值水平的上行产生一定的抑制作用。

他并称，近期股指一直保持小碎步式缓慢上涨，部分获利盘在上涨过程中套现，但机构仓位也不高，导致整个获利盘抛压不大。从数据看，最近成交量相对较高，两融余额两融余额稳步上升，续创9个月新高，表明市场情绪较为稳定，资金流入和加杠杆还在延续，所以回调空间不大。