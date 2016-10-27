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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 15:19 BJT

沪综指小幅收跌 市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡盘整。大盘此前反弹上涨后面临一定调整压力，且市场缺乏支撑持续上涨因素，短线料进行3,100点整数关口到3,140点区间内窄幅震荡。

沪综指.SSEC收报3,112.35点，跌3.96点，或0.13%；今日成交1,820亿元人民币，上日为2,155亿元。

“近两日大盘重回窄幅震荡格局，昨日跌幅有一点大，今天在3,100点上方反复震荡。”国都证券策略分析师肖世俊认为。

他表示，短期大盘出现一波反弹后，对前期利好因素已有所反映和消化。但近期人民币汇率贬值幅度可观，且市场利率持续上行、资金面紧张，对股指和估值水平的上行产生一定的抑制作用。

他并称，近期股指一直保持小碎步式缓慢上涨，部分获利盘在上涨过程中套现，但机构仓位也不高，导致整个获利盘抛压不大。从数据看，最近成交量相对较高，两融余额两融余额稳步上升，续创9个月新高，表明市场情绪较为稳定，资金流入和加杠杆还在延续，所以回调空间不大。

中国国家统计局周四公布，9月规模以上工业企业实现利润总额5,771.3亿元人民币，同比增长7.7%，增速比8月降低11.8个百分点。1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额46,380.6亿元，同比增长8.4%，增速持平1-8月。

桂东电力(600310.SS)收跌8.89%，廊坊发展(600149.SS)收跌5.22%。

沪深300指数.CSI300收报3,345.70点，跌0.27%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,324.6点，跌0.20%，成交8,062手。130亿元额度的沪股通净卖出5.4亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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