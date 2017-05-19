沪综指震荡近收平 板块间跷跷板效应明显中小盘股领跌

路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周五近收平，分析师指出，由于市场对中期经济基本面、资金面和政策面的预期并不乐观，加之海外市场近期走势也存在不确定性，短期大盘出现持续震荡回落，重返此前窄幅盘整状态。今日板块走势跷跷板效应明显，中小盘股领跌，尾盘在能源股拉抬下大盘勉强翻红。

沪综指.SSEC收报3,090.63点，涨0.49点或0.02%；本周该指数累计上涨0.23%，今日上海A股成交1,501亿元人民币，上日为1,681亿元。

“现在市场存量资金博弈比较明显，短期反弹力度不会太大，时间和空间都有限。” 国都证券分析师肖世俊称，前期创业板涨得不错，今日则领跌市场，市场热点轮动效应明显，板块间呈现跷跷板效应。

他并表示，近日市场反弹力度偏弱，但指数向下的空间不大，短期或在此区间反复震荡盘整。

创业板指数P收跌0.69%，超频三(300647.SZ)跌停报收；上证能源行业指数.SSEEN则上涨1.3%，云煤能源(600792.SS)收升4.58%。

沪深300指数.CSI300收报3,403.85点，涨0.17%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,381.8点，涨0.18%，成交12,395手。沪股通和深股通分别净买入3.88亿元和净买入9.83亿元。（完）