沪深300指数至明年末有10%上升空间 受业绩支撑--瑞银

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月18日 - 国际投行瑞银中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺周五预计，明年A股上市公司业绩将继续回升，受此支撑沪深300指数.CSI300至明年末可至3,750点，较目前上涨约一成。
他在媒体电话会上还预计，在深港通今年底之前开通后，预计明年包括沪深通和深港通在内，大陆南向净流出资金的规模约为1,600亿元人民币左右，其中以保险公司为代表的长线机构净流出资金规模约为1,000亿元左右，其余来自公募基金和个人投资者等。
他表示，今年三季度开始，国内钢材、煤炭、有色、化工等材料品价格出现大幅反弹，若这种价格反弹继续或至少价格能够持稳，这些材料行业的上市公司明年业绩将会有不错的成长；而券商和保险类股因为去年的高基数，今年净利出现较大幅度回落，明年随着高基数效应的消失，券商保险股业绩对整体业绩的拖累将会减少。
他预期，明年A股公司净利润整体将在今年增长7%的基础上，继续同比增长6%。
不过他对材料股的投资持相对谨慎的态度，他相对看好受益于PPP项目（政府和社会资本合作）的基础设施类股、消费类股以及受益于人民币汇率贬值的板块，例如出口企业。
他还预期MSCI中国指数.MSCICN明年有两成的上升空间。
沪深300指数周五中午收报3,430.899点，跌0.16%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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