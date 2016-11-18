沪深300指数至明年末有10%上升空间 受业绩支撑--瑞银

他在媒体电话会上还预计，在深港通今年底之前开通后，预计明年包括沪深通和深港通在内，大陆南向净流出资金的规模约为1,600亿元人民币左右，其中以保险公司为代表的长线机构净流出资金规模约为1,000亿元左右，其余来自公募基金和个人投资者等。

他表示，今年三季度开始，国内钢材、煤炭、有色、化工等材料品价格出现大幅反弹，若这种价格反弹继续或至少价格能够持稳，这些材料行业的上市公司明年业绩将会有不错的成长；而券商和保险类股因为去年的高基数，今年净利出现较大幅度回落，明年随着高基数效应的消失，券商保险股业绩对整体业绩的拖累将会减少。

他预期，明年A股公司净利润整体将在今年增长7%的基础上，继续同比增长6%。

不过他对材料股的投资持相对谨慎的态度，他相对看好受益于PPP项目（政府和社会资本合作）的基础设施类股、消费类股以及受益于人民币汇率贬值的板块，例如出口企业。

他还预期MSCI中国指数.MSCICN明年有两成的上升空间。

沪深300指数周五中午收报3,430.899点，跌0.16%。（完）