沪综指小幅收升 险资撤出A股传言澄清大盘获得支撑

路透北京8月26日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，有关险资撤出A股的传言得以澄清后，大盘今日获得支撑回升，但近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧，调整料将延续，盘中热点则有从绩优蓝筹股转换迹象向小盘题材股转移的迹象。

沪综指.SSEC收报3,070.31点，涨1.98点或0.06%，该指数本周累计下跌1.22%；上证A股今日成交1,714亿元人民币，上日成交量为1,948亿元。

“市场还在调整当中，昨天调整得多了，今天有个修复。”联讯证券策略分析师陈勇表示，大盘经过短线调整后将回到原来的运行节奏，只是目前技术指标没有到位，调整时间可能会延长几天。

他并称，目前中报披露的中小板和创业板股票业绩增速都在30%以上，其中部分主流热点，如PPP项目、建筑园林、环保概念股走势较强。另外，市场对虚拟现实、量子通信、苹果产业链等新技术前景的预期增强，对电子元器件、半导体等上游产业股票形成拉动。

他并认为，近期有关险资的报导可能对保险举牌类个股有影响，但长期低估值高股息的股票仍会被险资看好，另外前期保险举牌类股票和地产股累计涨幅较大，短期存在继续调整的要求。

中国保监会周四称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。

上证地产类指数.SSEP今日收涨0.07%。

沪深300指数.CSI300收报3,307.09点，跌0.06%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,278.4点，跌0.03%，成交11,968手。130亿元额度的沪股通净买入4.57亿元。（完）