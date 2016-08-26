沪综指小幅收升 险资撤出A股传言澄清大盘获得支撑

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，有关险资撤出A股的传言得以澄清后，大盘今日获得支撑回升，但近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧，调整料将延续，盘中热点则有从绩优蓝筹股转换迹象向小盘题材股转移的迹象。
沪综指.SSEC收报3,070.31点，涨1.98点或0.06%，该指数本周累计下跌1.22%；上证A股今日成交1,714亿元人民币，上日成交量为1,948亿元。
“市场还在调整当中，昨天调整得多了，今天有个修复。”联讯证券策略分析师陈勇表示，大盘经过短线调整后将回到原来的运行节奏，只是目前技术指标没有到位，调整时间可能会延长几天。
他并称，目前中报披露的中小板和创业板股票业绩增速都在30%以上，其中部分主流热点，如PPP项目、建筑园林、环保概念股走势较强。另外，市场对虚拟现实、量子通信、苹果产业链等新技术前景的预期增强，对电子元器件、半导体等上游产业股票形成拉动。
他并认为，近期有关险资的报导可能对保险举牌类个股有影响，但长期低估值高股息的股票仍会被险资看好，另外前期保险举牌类股票和地产股累计涨幅较大，短期存在继续调整的要求。
中国保监会周四称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。
上证地产类指数.SSEP今日收涨0.07%。
沪深300指数.CSI300收报3,307.09点，跌0.06%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,278.4点，跌0.03%，成交11,968手。130亿元额度的沪股通净买入4.57亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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