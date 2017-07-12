中国A股“漂亮50行情”扩散 下半年关注四投资主线--申万宏源

路透上海7月12日 - 中国大型券商--申万宏源证券周三发布中期策略报告指出，近阶段以家电和白酒绩优股为代表的A股“漂亮50”行情正向低估值方向扩散，下半年可关注低估值修复、景气趋势反转／延续等四条投资主线。

报告认为，下半年投资者需要重点关注的潜在变化，包括国内金融去杠杆触及底线后政策修偏的可能性，以及下半年创业板内生增长超预期的可能性。而寻找“漂亮50”赚钱效应扩散的投资机会，是投资者现阶段可行的应对之法。

报告指出，现在已经确认的赚钱效应扩散路径有两条：一是向低估值板块的扩散，金融和地产因此受益，强周期的煤炭和钢铁也是受益方向；二是向成长龙头的扩散也已确认，苹果产业链和手游的强势与此相关，而近期有色金属的上涨主要基于市场对新能源汽车板块的认同，也是成长龙头扩散的一部分。

报告称，现阶段中小板和创业板总体处于高性价比区域，市场对业绩确定成长个股的挖掘远不及主板充分，依然是精选个股是潜在收益更高的方向。

报告建议下半年A股市场四条投资主线：第一是寻找相对海外估值、相对历史估值更有吸引力的方向，重点关注金融和地产；第二是由于利率中枢难以快速下行，可重点关注受益于消费升级以致保费收入快速增长的保险股。

第三是布局国内物价底部抬升，重点关注食品饮料，农林牧渔和商贸零售；第四是关注行业景气反转或延续，推荐新能源汽车、苹果产业链，以及火电和农药。（完）