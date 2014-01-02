中国今年A股IPO融资规模料2500亿元--PWC

路透上海1月2日 -国际会计和咨询公司普华永道（PWC）周四预计，在中国A股首次公开发行（IPO）近日重启后，今年A股IPO市场将会蓬勃发展，全年融资规模可达2,500亿元人民币，项目数有望接近历史最高水平，超过300宗。

普华永道预计今年上海主板可能有40宗IPO项目，融资额约1,000亿元，其中有2-3家单笔融资额逾100亿元的大型IPO项目，深圳中小板或创业板的数量可达260家以上，融资额约1,500亿元，上市企业主要以制造业、零售、消费品及服务业、科技等行业为主。

普华永道中国审计部合伙人孙进指出，当前已提交申请等待IPO的700多家企业中有相当一部分经受了前期市场考验，IPO重启将为这些公司发展迎来良好开端，同时，一部分原本放弃A股IPO申请的企业将会坚定信心留在A股资本平台上，这些因素令2014年A股IPO市场非常活跃，市场表现值得期待。

“今年上市公司数有望接近甚至突破349宗历史最高前景水平。”她预计

相对其他的国际会计和咨询公司，普华永道对今年A股IPO市场更为乐观。稍早安永和德勤发布的今年A股IPO规模预期值分别为2,000亿元、1,500-1,600亿元。

2012年11月起中国暂停A股IPO，直至2014年1月初才有一些公司重启IPO进程。2010年当年曾有349家公司实现IPO，当年单笔融资额超过100亿元的有五家公司。

普华永道资本市场服务组合伙人陈朝光预计，今年上海A股可能有2-3家单笔融资超过100亿元的大型IPO项目，行业可能来自矿产、工业及金融类别公司。

据国内媒体周四报导，陕西煤业近日已获中国证监会发行批文，估计近日将启动在上海证交所的IPO进程，此前公布的公司IPO申请材料，公司计划发行至多20亿股，计划募集资金约172.5亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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