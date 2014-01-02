中国今年A股IPO融资规模料2500亿元--PWC

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透上海1月2日 -国际会计和咨询公司普华永道（PWC）周四预计，在中国A股首次公开发行（IPO）近日重启后，今年A股IPO市场将会蓬勃发展，全年融资规模可达2,500亿元人民币，项目数有望接近历史最高水平，超过300宗。
普华永道预计今年上海主板可能有40宗IPO项目，融资额约1,000亿元，其中有2-3家单笔融资额逾100亿元的大型IPO项目，深圳中小板或创业板的数量可达260家以上，融资额约1,500亿元，上市企业主要以制造业、零售、消费品及服务业、科技等行业为主。
普华永道中国审计部合伙人孙进指出，当前已提交申请等待IPO的700多家企业中有相当一部分经受了前期市场考验，IPO重启将为这些公司发展迎来良好开端，同时，一部分原本放弃A股IPO申请的企业将会坚定信心留在A股资本平台上，这些因素令2014年A股IPO市场非常活跃，市场表现值得期待。
“今年上市公司数有望接近甚至突破349宗历史最高前景水平。”她预计
相对其他的国际会计和咨询公司，普华永道对今年A股IPO市场更为乐观。稍早安永和德勤发布的今年A股IPO规模预期值分别为2,000亿元、1,500-1,600亿元。
2012年11月起中国暂停A股IPO，直至2014年1月初才有一些公司重启IPO进程。2010年当年曾有349家公司实现IPO，当年单笔融资额超过100亿元的有五家公司。
普华永道资本市场服务组合伙人陈朝光预计，今年上海A股可能有2-3家单笔融资超过100亿元的大型IPO项目，行业可能来自矿产、工业及金融类别公司。
据国内媒体周四报导，陕西煤业近日已获中国证监会发行批文，估计近日将启动在上海证交所的IPO进程，此前公布的公司IPO申请材料，公司计划发行至多20亿股，计划募集资金约172.5亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
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