沪综指微收跌 经济展望预期不明朗对大盘形成较大扰动

路透北京3月8日 - 中国股市沪综指周三微收跌。分析师指出，两会期间市场对未来经济的展望喜忧参半，整体预期不甚明朗，同时大盘缺乏向上突破的领军板块，短期指数继续维持高位震荡。料在3月中旬市场预期逐渐明朗后，大盘将会做出方向选择。

沪综指.SSEC收报3,240.66点，跌1.75点或0.05%，今日上海A股成交1,980亿元人民币，上日为2,098亿元。

“现在的数据有一些紊乱，像进出口出现逆差，大家对未来经济到底怎么走可能有一些乱，市场也会出现一些扰动。”联讯证券分析师陈勇说。

他并称，近期美元指数走强，大宗商品价格回落，且美国基建投资可能低于市场预期，投资者对经济复苏能否持久存在分歧，造成近期周期股走势偏弱，资金有流向成长股的趋势。

受春节错位因素及国际大宗商品价格持在高位影响，中国2月以人民币计价进口同比超预期增逾四成，导致当月惊现贸易逆差603.60亿元人民币，为三年来首见逆差。

广州发展(600098.SS)、金海环境(603311.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,448.73点，跌0.15%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,430.4点，涨0.06%，成交11,551手。沪股通和深股通分别净卖出2.68亿元和净买入4.77亿元。（完）