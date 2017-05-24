沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安

路透上海5月24日 - 中国股市沪综指.SSEC周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。

开盘26分钟，沪综指报3,030.997点，跌30.977点或1.01%，盘中最低跌至3,022.30点。

“市场明显没有信心，前两天反弹没成交，今日下跌量反而放出来了，熊市特征明显。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，穆迪调降评级的消息亦是一个利空因素。

评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。受该消息影响，在岸和离岸人民币汇率均出现下滑。

昨日走势较坚挺的保险股今日回调，早盘中国人寿(601628.SS)下跌2.4%，两市近20家个股跌停。（完）