沪综指收跌近1% 坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周五收跌近1%。分析师指出，今日大盘低开后震荡整理，市场对银行坏账率上升的担忧加剧，致银行股整体回调，并带动煤炭、石油、有色金属等权重股板块走弱。但其他题材股仍较为活跃，交易量有所萎缩。目前的调整仍属持续上涨后的正常回档，大盘整体仍运行在上升轨道内。
沪综指.SSEC收报2,988.09点，跌28.76点或0.95%，该指数全周累计上涨1.9%，上证A股今日成交2,094亿元人民币，上日为2,698亿元。
“煤炭、石油、有色金属今天回调了，还有一些银行股回调了，带动指数往下跌。”开源证券策略分析师田渭东称。
他并认为，今天银行板块受坏账率升高消息影响有所回调，带动整个权重股下跌。另外煤炭、石油、有色金属板块近几天涨幅较大，今天获利回吐压力致相关板块出现回调。
中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周四表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。
上证银行股指数..SSEBKI收跌1.1%，建设银行(601939.SS)收跌1.25%，有研新材(600206.SS)收跌6.20%。
沪深300指数.CSI300收报3,192.28点，跌0.55%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,171.4点，跌0.37%，成交11,560手。130亿元额度的沪股通净卖出1.75亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。