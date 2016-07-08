沪综指收跌近1% 坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调

路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周五收跌近1%。分析师指出，今日大盘低开后震荡整理，市场对银行坏账率上升的担忧加剧，致银行股整体回调，并带动煤炭、石油、有色金属等权重股板块走弱。但其他题材股仍较为活跃，交易量有所萎缩。目前的调整仍属持续上涨后的正常回档，大盘整体仍运行在上升轨道内。