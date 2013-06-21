博客：内外“空袭”让中国股市遍体鳞伤

林琦

本已疲弱的中国A股市场周四遇到新一轮内外利空的集中炮轰，大盘遍体鳞伤，创下逾半年新低。在国内金融市场资金面偏紧格局下，A股市场短期改以摆脱弥漫的“空”气。

利空消息一个接一个，先是美联储确认年内可能缩减刺激计划，接着最新公布的中国采购人经理人指数（PMI）创新低，再加上资金面紧绷，银行间债市隔夜及七天回购的年化利率一度飙至高利贷水平，A股投资者只能呆看沪综指越滑越远。

“流动性这么紧张，大盘跌成这样可以预见，这种低迷可能会维持到月底。”浙商证券资深策略分析师王伟俊指出。

而华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，今天大盘遭遇一连串利空因素，从美联储声明可以预见热钱将继续外流，中国宏观经济数据依旧疲弱，新股发行重启以及资金市场利率大涨都预示未来资金面不会宽松。

美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。而周四新出炉的汇丰制造业PMI初值降至48.3，在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

外界对经济增长下一个台阶的预期更加强烈。星展银行大中华区高级经济师梁兆基指出，经济已进入中速“正常”增长阶段（介于7%-7.5%间），增幅远低于“超常”增长阶段。“鉴于此，我们不必太过担心经济增幅放缓问题，也不要寄期望于政府采取行动刺激经济。经济超速增长的时期已告一段落。”

汇丰周四将中国2013年国内生产总值（GDP）增长预估由8.2%下调至7.4%，并将中国股票评级从加码下调至中性。

在美联储声明和中国经济数据的双重冲击下，亚洲股市周四跌至九个月低位，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2.8%，录得13个月来最大单日跌幅，也是自去年5月以来最低点。主要亚洲市场方面，香港恒生指数.HSI和澳股指标S&P/ASX 200指数均大跌逾2%,韩国股市.KS11下探至七个月低点。

沪综指.SSEC周四收盘报2,084.021点，跌2.77%，创下自去年12月13日以来的收盘新低。

**期待7月初资金面缓解**

曹雪峰指出，前期国内A股市场已经相当受伤，类似美联储声明、中国经济数据疲弱、新股发行即将重启的“空袭”已来过一轮，所以市场上没钱，成为当前股市最大的问题。大盘若要反弹，可能要等到7月流动性得到缓解后。

中国银行间债市回购市场上，隔夜和七天期品种的年化收益率周四高点分别达到30%和28%，双双创下至少逾10年来新高，加权平均成交利率均在12%以上。而国内法院对高利贷的界定标准是超过同期限银行贷款利率的四倍，目前银行六个月以下和一年的贷款基准利率分别为5.6%和6%。

王伟俊指出，中国央行在流动性上坚决不援手，政策性放松已不指望了；碰上例行的季末资金面紧张时间段，其他因素再一叠加，资金面就显得尤其紧张。

他预计，接下来金融机构将会进一步去杠杆化，以舒缓本身资金紧张压力。虽然这对股市近期的实质影响估计尚不大，毕竞股市保证金尚未出现大规模流出现现象，但对股市投资者心理面的影响还是蛮强的，大家对于资金面的预期会越来越糟。

“未来小盘股可能抗跌一点，因为需要资金量少一些，最受伤的是中小盘银行股，本身业务大受影响，护盘也不会积极。”他说。

民生银行(600016.SS)、兴业银行(601166.SS)、平安银行(000001.SZ)、浦发银行(600000.SS)、招商银行(600036.SS)等银行股收盘跌幅均超过4%，其中平安银行的跌幅高达6.96%。

大同证券高级投资顾问刘云峰指出，流动性不足情况下机构套现的最主要目标是蓝筹股，因而对整个市场打压较大。月底前资金面缓解的难度较大，沪综指在2,000点上下尚存支撑。

兴业银行首席经济学家鲁政委在其微博中提到，“坚持住，高息风暴7月中旬可退。”他说，央行的铁血纠偏已基本成功，预计6月份广义货币供应量落入14-15%区间，而持续高息所造成的压力和风险不断加大，预计不可持续。

不过一位债市业内人士指出，一般情况下，月末或季末因素消除了，资金面可能会有所好转。但当前的大环境与以往不同，货币监管部门正试图降低货币增速及社会融资规模，数月内资金紧张情况可能都不会有效缓解。