沪综指震荡收跌 监管趋严新股次新股板块全面走低

路透上海5月22日 - 中国股市沪综指周一收跌。分析师指出，早盘初因保险股走强，股指一度冲破年线阻力位(3,096点），不过在目前流动性趋紧、监管趋严的局面下，大盘震荡回落，雄安板块等前期强势股炒作退潮，新股次新股板块则出现全面下跌。

沪综指.SSEC收报3,075.68点，跌14.95点或0.48%，日高为3,103.94点；今日上海A股成交1,702亿元人民币，上日为1,501亿元。

“场内没热点，没有增量资金，而且政策面也偏严，仅靠大盘股，市场涨不动啊。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示，A股市场仅维系了一周的小反弹行情已结束，大盘可能又会震荡向下，沪综指将再次试探3,000点整数关口。

中国证监会新闻发言人上周五强调，证券基金经营机构从事资管业务应坚持资管业务本源，不得从事让渡管理责任的所谓“通道业务”。这个官方表态引发投资者对于通道业务将全面被禁的预期。

瑞银证券首席策略分析师高挺在其周评中表示，由于金融监管边际不再加强，存量资金的风险偏好有所回升。不过，考虑到股票市场整体流动性并未有明显改观，新基金发行困难、融资规模稳定；7月开始大小非解禁量将增加，风险偏好的持续大回升的可能性较低。

国海证券(000750.SZ)收跌5.01%，报5.12元。因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，证监会上周五宣布给予国海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户一年及暂不受理债券承销业务有关文件一年的行政监管措施。

两市新股次新股板块跌幅居前，鸣志电器(603728.SS)等逾40家个股收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,411.24点，涨0.22%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,382.1点，涨0.08%，成交15,003手。沪股通和深股通分别净买入0.85亿元和净买入6.6亿元。（完）