沪综指收升1.4%至逾一个月新高 券商、国企股大涨激活市场人气

路透北京10月18日 - 中国股市沪综指周二收升1.4%至逾一个月新高。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，券商股和中字头股票大涨激活市场人气，新的热点开始形成，股指全部收复昨日失地，今天阳包阴的走势显示大盘在短暂洗盘后仍将保持反弹势头。

沪综指.SSEC收报3,083.88点，涨42.71点或1.4%，此前收盘高点2016年9月8日3,095.95点，上证A股今日成交1,954亿元人民币，上日为1,794亿元。

“昨日B股大幅下跌对A股产生一定影响，但这个影响现在看来只是洗盘的动作。”联讯证券分析师陈勇称，市场热点出现了明显的转化，现在热点集中在中字头的股票。

他指出，近期人民币贬值压力加大，但A股走势明显强于外盘，强势特征已开始表现。另外房地产调控力度加大后，预计有部分资金将从房地产流入股市。同时目前稳增长的重担落到了基建和PPP项目上，大型建筑企业的订单较多，未来几年的业绩增长更有保障，因此今天中字头的建筑股表现最突出。

他并称，国企改革的进程在加快，债转股会降低高负债企业的负债成本，料债转股将在国企中较快的推进，债转股的进程正在市场掀起波澜，市场对此预期较高，将对大盘产生积极的影响。

此外，近日中证登公司对券商开户政策进行了调整，可能会降低券商间的恶性竞争，对券商股形成利好，公告亦显示券商业绩正回升，基于对市场逐渐活跃的预期，加之深港通临近，券商中间业务将直接受益，今日券商股走势强劲。

中铁二局(600528.SS)涨停报收，中国中铁(601390.SS)收涨8.67%，中国交建(601800.SS)收涨7.44%，第一创业(002797.SZ)收涨6.17%。

沪深300指数.CSI300收报3,321.23点，涨1.33%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,317.0点，涨1.20%，成交12,333手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。（完）