沪综指早盘放量收升逾1% 雄安新区板块全线大涨提振市场人气

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。
沪综指.SSEC早盘收报3,256.67点，涨34.16点或1.06%；今日上海A股早盘成交1,640亿元人民币，上日全日为2,138亿元。
“今天推动整个市场的主要是雄安新区的主题。”首创证券分析师邵帅指出。
他表示，今日早盘受雄安新区设立消息刺激，京津冀区域内的建筑建材、地产、交运等相关个股普遍大涨，利好效应并逐渐扩散，开始带动全行业走强，雄安新区板块在市场内形成了新的催化剂，为活跃市场人气起到了很好的作用。
中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
上证地产类指数早盘收涨2.74%，金隅股份(601992.SS)、河北宣工(000923.SZ)等近100只股票涨停。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。