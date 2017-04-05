版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 11:40 BJT

沪综指早盘放量收升逾1% 雄安新区板块全线大涨提振市场人气

路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。

沪综指.SSEC早盘收报3,256.67点，涨34.16点或1.06%；今日上海A股早盘成交1,640亿元人民币，上日全日为2,138亿元。

“今天推动整个市场的主要是雄安新区的主题。”首创证券分析师邵帅指出。

他表示，今日早盘受雄安新区设立消息刺激，京津冀区域内的建筑建材、地产、交运等相关个股普遍大涨，利好效应并逐渐扩散，开始带动全行业走强，雄安新区板块在市场内形成了新的催化剂，为活跃市场人气起到了很好的作用。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

上证地产类指数早盘收涨2.74%，金隅股份(601992.SS)、河北宣工(000923.SZ)等近100只股票涨停。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐