沪综指早盘放量收升逾1% 雄安新区板块全线大涨提振市场人气

路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。

沪综指.SSEC早盘收报3,256.67点，涨34.16点或1.06%；今日上海A股早盘成交1,640亿元人民币，上日全日为2,138亿元。

他表示，今日早盘受雄安新区设立消息刺激，京津冀区域内的建筑建材、地产、交运等相关个股普遍大涨，利好效应并逐渐扩散，开始带动全行业走强，雄安新区板块在市场内形成了新的催化剂，为活跃市场人气起到了很好的作用。