沪综指早盘收跌逾1% 内外因素叠加短期大盘风险集中释放

路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。

沪综指.SSEC早盘收报3,163.57点，跌33.14点或1.04%，今日早盘上海A股成交1,356亿元人民币，上日全日为2,117亿元。

“市场连续调整的动力主要来自于国内和国外两方面原因。”联讯证券分析师陈勇称。

他指出，金融系统加强监管对题材股和次新股形成压制，套利行为也将减少，投资者风险偏好有所降低。而国际地缘政治局势持续紧张，虽然短期有所缓和，但紧张氛围并未完全消散。另外，法国即将大选，市场担心黑天鹅事件出现，避险情绪提升。

他表示，“一带一路”概念股本周开始降温，市场偏向防御品种，加之此前爆炒的次新股出现急跌跳水，对市场人气杀伤比较大，因此在目前点位市场出现一定恐慌，目前走势为恐慌宣泄的过程。不过宏观经济向好态势明确，对上市公司业绩存在支撑，市场调整空间有限。

中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。

厦工股份(600815.SS)、王子新材(002735.SZ)等逾20家个股跌停。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,435.93点，跌0.77%；沪深300指数期货主力4月合约早盘报3,439.4点，跌0.91%，成交9,948手。（完）