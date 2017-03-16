综述：中国A股收创三个半月新高短线仍乐观 因美联储加息靴子落地

2015年9月，上海一家券商营业部，股民们查看股票信息的资料图片。 REUTERS/Aly Song

作者 张晓翀

路透北京3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如市场预期加息且未释放更多强硬信息，令市场担忧随即解除，引发全球风险资产价格反弹；中国A股周四亦放量迎来连四日上涨，并收创三个半月新高，短期走势料仍乐观。

分析人士指出，目前中美经济均出现复苏迹象且有延续势头，带动A股上市公司盈利明显回升，对市场整体估值水平提供了较有利的支撑，估值水平仍具有向上修复空间。

“美联储加息落地，鉴于已被充分预期和提前消化，加上联储会议纪要内容偏鸽派，短期内全球风险资产价格反弹。A股市场本身叠加经济基本面和企业盈利改善，因此短期内应该也会有良好表现。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示。

中国股市沪综指今日高开高走，个股普涨，大盘选择放量向上突破。沪综指.SSEC收涨0.84%报3,268.94点，此前收盘高点为去年12月1日的3,273.31点；上海A股成交较上日大增逾三成。

美元在周四亚洲交易时段整理跌势，主权国家债券则录得九个月来最大涨幅，因为美联储虽然一如预期的升息，但暗示不会加快紧缩政策的步伐。

“美联储加息利空出尽，对于市场来说，是一个选择方向的好时机。”联讯证券分析师陈勇指出，美联储决议对加息节奏和缩表等问题透露出“鸽派”的声音，市场对美联储政策收紧的担忧有所缓解。

美联储周三决定升息25个基点，但并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐，联邦公开市场委员会(FOMC)重申，且叶伦强调，未来升息将是“循序渐进的”。以目前的步幅，利率要到2019年底才会回到中性水准。

**市场重心有望上移**

多位分析师表示，目前A股市场环境趋暖，前期利空出尽，交易活跃度稳步攀升，投资者热情恢复，昭示拐点临近，改革政策深度催化下，预期市场重心上移迎来反弹。

华夏基金首席策略分析师轩伟认为，美联储加息决定再次印证了美国经济基本面的改善和好转，复苏趋势得到确认；全球经济基本面总体稳健，系统性风险不大。而年初以来国内经济基本面表现持续亦超预期，经济反弹韧性较好。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，美联储加息后，从美股以及美元指数表现来看，这次加息之后至少短期内不会再加息，风险资产价格有望出现比较大的反弹。

不过也有分析师指出，美联储加息对国内A股直接影响相对有限，A股仍然主要受内部因素和逻辑的驱动。市场总体仍处于基本面改善推动和流动性边际收紧的压制下，预计会继续维持震荡行情，重点需要把握结构性机会。

陈勇表示，短期市场缺乏表现突出的板块，表明资金做多意愿不是很强，但预计风险也不大，大盘处于均衡震荡攀升的过程中，估计走势可能较为平稳。

今日券商板块走势较强，多只券商股涨停报收，在大盘向上突破时起到关键的作用。华安证券(600909.SS)，中原证券(601375.SS)、中国银河(601881.SS)均涨停报收。

分析师表示，证券公司2月盈利环比回升，加之券商板块敏感性强，具有先行特征，当期估值水平正处于历史地位，容易受到资金青睐。数据显示，2月券商业绩大幅改善，25家上市券商实现净利润44.9亿元，环比增20%。

华泰证券金融团队分析称，当前市场回暖政策助力，券商板块迎来较好的配置窗口期。近期中金所调整股指期货交易安排，中长期看监管态度趋暖，股指期货功能恢复带来交易量上升，利好券商经纪、自营等业务发展。

近期沪深两市日均成交额连续四周处于4,500亿元以上，融资融券两融规模重回9,100亿元以上，自2月以来稳步上行。（完）