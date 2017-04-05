沪综指放量收升1.5% 雄安新区板块大涨大盘后市或续升

路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三放量收升1.5%。分析师指出，受河北雄安新区设立的政策利好刺激，今日大盘高开高走，新区相关行业全线大涨。季末时点过后资金将逐渐回流股市，大盘调整蓄势后上攻能量有所增强，加之新区板块的龙头示范效应，料后市沪综指将续升并挑战3,300点整数关口。

沪综指.SSEC收报3,270.31点，涨47.80点或1.48%，今日上海A股成交2,728亿元人民币，较上日2,138亿元增近三成。

“雄安新区设立对市场应该说是一个极大的提振。”联讯证券分析师陈勇称，市场走好除设立新区的政策提振外，季末MPA考核已经完成，市场资金面比节前情况有所好转，不过沪综指3,300点整数关口仍有压力。

他表示，受利好政策刺激，今日河北上市公司全线大涨，并带动相关的水泥、建材建筑行业个股上涨。雄安新区初期料将迎来大规模建设，因此首先看好建筑板块，包括新区当地的地产、周边的建材、水泥、钢铁等板块。

瑞银证券分析师高挺指出，根据雄安新区未来的战略规划，投资机会主要在于：第一，水泥钢铁供需长期看将进一步改善，基建投资提升需求，同时河北的环保升级将减少低效供应；第二，区域内环保水务、天然气清洁能源需求料将增加；第三，京津冀经济发展水平再上一个台阶，有利于港口、土地等价值的重估。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

上证地产类指数收涨2.76%，金隅股份(601992.SS)、河北宣工(000923.SZ)等近120只股票涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,503.89点，涨1.38%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,507.2点，涨1.76%，成交16,966手。沪股通和深股通分别净买入7.65亿元和净买入10.7亿元。（完）