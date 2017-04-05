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中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 09:36 BJT

金隅股份等多只股票开盘涨停 受中国设雄安新区消息提振

路透上海4月5日 - 在中国决定设立雄安新区后，沪深股市周三恢复交易后，雄安概念股普遍出现大涨，其中金隅股份(601992.SS)、保变电气(600550.SS)、先河环保(300137.SZ)、首创股份(600008.SS) 等多只个股开盘即涨停。

开盘时，金隅股份报5.13元，涨0.47元；保变电气报7.78元，涨0.71元；先河环保报17元，涨1.55元。

4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。

因国定假日，沪深股市周一和周二闭市。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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