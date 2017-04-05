金隅股份等多只股票开盘涨停 受中国设雄安新区消息提振

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月5日 - 在中国决定设立雄安新区后，沪深股市周三恢复交易后，雄安概念股普遍出现大涨，其中金隅股份(601992.SS)、保变电气(600550.SS)、先河环保(300137.SZ)、首创股份(600008.SS) 等多只个股开盘即涨停。
开盘时，金隅股份报5.13元，涨0.47元；保变电气报7.78元，涨0.71元；先河环保报17元，涨1.55元。
4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。
因国定假日，沪深股市周一和周二闭市。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。