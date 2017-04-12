沪综指震荡收跌 雄安新区概念股走势分化拖累大盘跳水

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月12日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持窄幅震荡，尾盘出现跳水走势，雄安新区概念股连涨后进一步分化，部分前期热门股遭遇巨大卖压，而受监管预期加强的影响，以创业板为代表的高送转、高估值的成长股亦面临较大回调压力，拖累大盘回落。
沪综指.SSEC收报3,273.83点，跌15.14点或0.46%，今日上海A股成交3,113亿元人民币，上日3,263亿元。
“大盘今天走得有点偏弱，一方面因为银监会加强监管的政策对市场产生一些影响，再加上周边局势紧张，令市场风险偏好有些下降。”联讯证券分析师陈勇表示。
他认为，今日公布经济数据显示，CPI略有回升但仍处于较低水平，预期未来货币政策将继续保持目前格局。PPI出现见顶回落迹象，叠加此前房地产调控进一步趋严，市场预期上游产品的需求将减弱，对大宗商品预期的变化将影响周期股后期走势。
他并指出，继雄安新区概念股之后，近日粤港澳大湾区主题开始升温，目前市场主题炒作过于集中，相关个股走势分化也较严重，料将出现强征恒强的现象。近期市场预期监管层对上市公司分红、大比例送股的监管将加强，因此依靠外延并购式发展的高估值个股面临较大的回调压力。
中国银监会日前发布“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”称，将加强股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范围。
中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.31%，雄安概念股宝硕股份(600155.SS)、天津港(600717.SS)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,509.44点，跌0.22%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,496点，跌0.09%，成交14,280手。沪股通和深股通分别净卖出3.98亿元和净买入2.02亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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