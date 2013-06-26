沪综指收盘微跌0.4% 市场对流动性及基本面走向仍有疑虑

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海6月26日 - 中国股市沪综指周三收市微跌，创业板反弹幅度较大。分析师指出，在中国央行发出维稳市场表态后,市场对流动性最恐慌的时刻已经过去，但料不复之前宽松水平，而后期金融机构及基本面是否会有更多冲击波反应，尚有诸多不确定性，因此股市近期料维持偏弱震荡。
沪综指.SSEC收报1,951.495点，跌8.013点，或0.41%；上海A股今日成交额为807亿元人民币,昨日为1,044亿元。
“昨天央行又发文了，不过今天大盘的反应显示市场对资金面仍有疑虑，需要等待更多信号，资金也多规避周期股，趋向成长股等板块，创业板反弹幅度较大。”国都证券分析师肖世俊认为。
他并认为，创业板今日虽表现强劲，但由于相对估值较高，因此料反弹不会持续太久。
深市创业板综指.CHINEXTC今收涨5.193%，上证180金融指数.SSE180FI今收跌1.22%。
针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行声明称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
沪深300指数.CSI300微升0.13%，报2,168.297点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,122.6点，涨0.08%，成交928,808手。(完)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。