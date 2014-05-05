中国股市5月仍将弱势下跌--中信证券

路透北京5月5日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，A股盈利增速下行确立并将继续，基本面预期很有可能下修，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势，5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。

报告并指出，前期小批多次的微刺激下，市场对短期经济预期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来的经济下行动能，基本面预期很有可能下修；改革和结构调整依然是政策主要目标，政府不托底，政策不全面放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。

“监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势，我们维持二季报判断，认为5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。”报告称。

报告认为，微刺激政策叠加导致市场对经济预期从底部小幅上调。市场对4月数据的需求面的判断相对乐观，主要体现投资方面，但可能低估了房地产投资下行的冲击。相对房地产拐点带来的广泛影响，即使不考虑其风险发酵对微观主体预期的冲击，这些小批多次的微刺激亦难以完全抵消经济下行的动能，只能缓冲其下行速度。

报告预计，A股盈利增速下行趋势已确立，短期难有改善。2014年A股盈利质量与增速都将回落，且上半年业绩增速低于下半年，二季度才是全年低点。

报告并指出，至少未来1~2个月以内，短端无风险利率可能震荡上升，企业融资成本的下降，尤其是长端融资成本的下降也将延续。短端无风险利率的上扬与长端利率的下降反映了风险溢价的上升，会对股市估值产生负面影响。从资金需求端来看，IPO重启可能在5月，考虑到创业板首发制度改革，实质重启可能略晚于市场预期，而较大资金需求压力对投资者预期仍有负面影响。

中国股市沪综指.SSEC上周受IPO重启预期影响连三周下跌。分析师表示，市场短期震荡后面临方向性选择，后市如无政策利好刺激将继续下跌。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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