沪综指收跌至近一个月新低 大盘持续调整有色板块领跌

路透北京7月29日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌至近一个月新低。分析师指出，继前日大跌后，今日股指在低位震荡。日本央行宣布货币政策后，大宗商品价格受冲击走弱，拖累有色金属板块。不过近两日家电、医药、交运、食品、银行等板块较为抗跌，短期大盘向下空间料不大。

沪综指.SSEC收报2,979.34点，跌14.98点或0.50%，此前收盘低点为7月1日的2,932.48点，该指数全周累计下跌1.11%，本月则累计上涨1.70%；上证A股今日成交1,693亿元人民币，较上个交易日减少两成，上日为2,167亿元。

“今天可能还是受海外的影响，日本央行政策低于全球市场预期，是个很明确信号，靠过去放水确实走到头了。”国都证券策略分析师肖世俊。

他指出，近期英国、欧洲、日本央行都未像市场预期一样持续实施大规模宽松货币政策，而是选择按兵不动，预示着过去几年全球持续的宽松货币政策可能确实到头了，当然现在市场对货币宽松的预期也将逐步修整，大宗商品市场对日本央行政策的反应较为直接。

他认为，近期监管趋严后，国债和银行理财收益率将逐渐下降，部分股息率和分红有投资价值的蓝筹股开始受到市场追捧。蓝筹股价格相对抗跌，指数经过前期调整后再度下探比较难。现在大盘仍将维持震荡行情，盘中热点将呈现结构性分化。

此外，近期一系列监管出台后，市场风险偏好受到一定压制，场内谨慎观望为主。另一方面，此轮股指调整不大，难以吸引场外资金入场，导致成交量逐日萎缩。

日本央行周五宣布温和宽松货币政策后，引发投资人失望情绪。其宣布温和增加购买上市交易基金(ETF)，但继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变，日本央行还将负利率维持在负0.1%不变。

建新矿业(000688.SZ)收跌5.1%，湖南黄金(002155.SZ)收跌3.8%。

沪深300指数.CSI300收报3,203.93点，跌0.53%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,181.8点，跌0.36%，成交10,977手。130亿元额度的沪股通净买入3.56亿元。（完）