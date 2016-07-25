沪综指小幅收升 多空双方在20日均线上方争夺激烈

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，上周五证监会批准14家新股IPO，对今天市场形成明显抑制。大盘低开后又冲高回落，多空双方在20日均线上方争夺激烈。盘中个股跌多涨少，但跌幅不大，防御性和低估值的板块有一定护盘迹象。
沪综指.SSEC收报3,015.83点，涨3.01点或0.1%；上证A股今日成交1,752亿元人民币，上日为1,973亿元。
“今天这种疲弱和IPO发行速度加快是有一定关系的。”首创证券策略分析师邵帅表示，目前市场仍以存量资金博弈为主，新股发行速度加快对资金供应和市场情绪会有一定影响。
他说，目前各主要指数在20日均线处获得支撑，但5日均线和10日均线构成短期阻力，且技术指标仍在高位运行，因此大盘仍有整理要求，同时目前市场热点轮动依旧缺乏龙头的引领和赚钱效应。
中国证监会周五晚间称，核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元人民币。上述新股中，上交所七家，包括广西广播电视信息网络股份有限公司、上海电影股份有限公司、贵阳银行、江苏江阴农村商业银行等。
广电网络(600831.SS)收跌1.81%，工商银行(601398.SS)收涨0.23%。
沪深300指数.CSI300收报3,230.89点，涨0.18%;沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,198.0点，涨0.01%，成交10,376手。130亿元额度的沪股通净买入4.97亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。