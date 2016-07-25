沪综指小幅收升 多空双方在20日均线上方争夺激烈

路透北京7月25日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，上周五证监会批准14家新股IPO，对今天市场形成明显抑制。大盘低开后又冲高回落，多空双方在20日均线上方争夺激烈。盘中个股跌多涨少，但跌幅不大，防御性和低估值的板块有一定护盘迹象。

沪综指.SSEC收报3,015.83点，涨3.01点或0.1%；上证A股今日成交1,752亿元人民币，上日为1,973亿元。

“今天这种疲弱和IPO发行速度加快是有一定关系的。”首创证券策略分析师邵帅表示，目前市场仍以存量资金博弈为主，新股发行速度加快对资金供应和市场情绪会有一定影响。

他说，目前各主要指数在20日均线处获得支撑，但5日均线和10日均线构成短期阻力，且技术指标仍在高位运行，因此大盘仍有整理要求，同时目前市场热点轮动依旧缺乏龙头的引领和赚钱效应。

中国证监会周五晚间称，核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元人民币。上述新股中，上交所七家，包括广西广播电视信息网络股份有限公司、上海电影股份有限公司、贵阳银行、江苏江阴农村商业银行等。

广电网络(600831.SS)收跌1.81%，工商银行(601398.SS)收涨0.23%。

沪深300指数.CSI300收报3,230.89点，涨0.18%;沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,198.0点，涨0.01%，成交10,376手。130亿元额度的沪股通净买入4.97亿元。（完）