沪综指微收升 中小盘题材股走势仍弱令大盘反弹乏力

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周四微收升。分析师指出，昨日大跌后今日股指惯性低开，盘中绩优股和题材股走势差异加大，估值水平偏高的中小盘题材股重心下移令大盘反弹乏力；后市大盘将维持箱体震荡，波动区间继续收敛，3,000点仍是短期沪指价值中枢位置。
沪综指.SSEC收报2,994.32点，微涨2.32点或0.08%；上证A股今日成交2,167亿元人民币，上日为3,155亿元。
“市场昨天大跌之后，今天有一个反抽，但是力度还是偏弱，市场人气有所下降。”联讯证券分析师陈勇说。
他指出，近期一系列监管政策收紧，令市场对资金供求关系预期开始变差；同时题材股炒作扭曲了股市的估值结构，交易所对题材股加强监管，使题材股通过外延并购做高业绩受到限制，创业板和中小板盈利预期增速亦将因此下降，中小盘股估值水平将整体下移。
昨日大跌逾5%的创业板指数P今日收盘续跌0.73%。
华泰证券策略团队认为，目前市场存量博弈格局未变，风险偏好低未变，资产荒未变；存量博弈和低风险偏好限制股市上行空间，资产荒对A股的估值水平有一定支撑，依然维持后市弱势震荡的看法。
沪深300指数.CSI300收报3,221.14点，涨0.09%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,191.0点，涨0.98%，成交13,906手。130亿元额度的沪股通净卖出2.55亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。