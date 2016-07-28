沪综指微收升 中小盘题材股走势仍弱令大盘反弹乏力

路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周四微收升。分析师指出，昨日大跌后今日股指惯性低开，盘中绩优股和题材股走势差异加大，估值水平偏高的中小盘题材股重心下移令大盘反弹乏力；后市大盘将维持箱体震荡，波动区间继续收敛，3,000点仍是短期沪指价值中枢位置。

沪综指.SSEC收报2,994.32点，微涨2.32点或0.08%；上证A股今日成交2,167亿元人民币，上日为3,155亿元。

“市场昨天大跌之后，今天有一个反抽，但是力度还是偏弱，市场人气有所下降。”联讯证券分析师陈勇说。

他指出，近期一系列监管政策收紧，令市场对资金供求关系预期开始变差；同时题材股炒作扭曲了股市的估值结构，交易所对题材股加强监管，使题材股通过外延并购做高业绩受到限制，创业板和中小板盈利预期增速亦将因此下降，中小盘股估值水平将整体下移。

昨日大跌逾5%的创业板指数P今日收盘续跌0.73%。

华泰证券策略团队认为，目前市场存量博弈格局未变，风险偏好低未变，资产荒未变；存量博弈和低风险偏好限制股市上行空间，资产荒对A股的估值水平有一定支撑，依然维持后市弱势震荡的看法。

沪深300指数.CSI300收报3,221.14点，涨0.09%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,191.0点，涨0.98%，成交13,906手。130亿元额度的沪股通净卖出2.55亿元。（完）