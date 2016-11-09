沪综指早盘收跌逾1% 美国总统大选进展推升避险情绪

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，美国总统大选正进行点票，共和党候选人特朗普暂时领先，市场预计特朗普竞选成功后美国经济政策会有较大变化，令今日A股避险情绪陡然升温。
沪综指.SSEC早盘收报3,106.23点，大跌41.66点或1.32%；今日早盘上海A股成交1,482亿元人民币，上日全日为2,213亿元。
“从市场的表现来看，市场的避险情绪在上升。”开源证券策略分析师田渭东说，目前投票结果超乎市场预期，从特朗普以往的演讲来看，其经济政策对美国以外的地区，相对来说采取更保守。
他表示，近段时间A股持续走强，昨日收盘沪综指更是突破了3,140点的前期高点，升至10个月新高，本身有很多获利盘，加之短期避险情绪升温影响大盘，早盘权重股拖累大盘指数下行。但权重股短期基本面不会发生太大变化，因此利空出尽后大盘可能反弹回升。
“我估计今天有可能，如果下午结果出来后，可能A股还会上升，就是利空出尽，可能会出现这种情况，但是短期避险情绪影响了这个市场。”他认为。
美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0
沪深300指数.CSI300早盘收报3,331.46点，跌1.18%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX6早盘收报3,319.8点，跌1.26%，成交6,804手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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