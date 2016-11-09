沪综指早盘收跌逾1% 美国总统大选进展推升避险情绪

路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，美国总统大选正进行点票，共和党候选人特朗普暂时领先，市场预计特朗普竞选成功后美国经济政策会有较大变化，令今日A股避险情绪陡然升温。

沪综指.SSEC早盘收报3,106.23点，大跌41.66点或1.32%；今日早盘上海A股成交1,482亿元人民币，上日全日为2,213亿元。

“从市场的表现来看，市场的避险情绪在上升。”开源证券策略分析师田渭东说，目前投票结果超乎市场预期，从特朗普以往的演讲来看，其经济政策对美国以外的地区，相对来说采取更保守。

他表示，近段时间A股持续走强，昨日收盘沪综指更是突破了3,140点的前期高点，升至10个月新高，本身有很多获利盘，加之短期避险情绪升温影响大盘，早盘权重股拖累大盘指数下行。但权重股短期基本面不会发生太大变化，因此利空出尽后大盘可能反弹回升。

“我估计今天有可能，如果下午结果出来后，可能A股还会上升，就是利空出尽，可能会出现这种情况，但是短期避险情绪影响了这个市场。”他认为。

美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0

沪深300指数.CSI300早盘收报3,331.46点，跌1.18%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX6早盘收报3,319.8点，跌1.26%，成交6,804手。（完）