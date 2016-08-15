沪综指早盘放量收升2.4% 流动性宽松预期推动金融地产股领涨

沪综指.SSEC早盘收报3,122.299点，涨71.631点或2.35%；上证A股今日成交1,735亿元人民币，上日全日成交量为1,724亿元。

“流动性预期在支撑大盘上行...大盘放量向上突破，年线（3,130点）已没啥大问题。”东北证券分析师沈正阳指出。

他说，近期地产股的并购动作仍在继续，估计是在当前地王频现的情况下，产业资本转战估值较低的地产股，等于变相增加土地储备。