沪综指早盘放量收升2.4% 流动性宽松预期推动金融地产股领涨

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透上海8月15日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升，轻松突破3,100点整数关口。分析师指出，上周五公布的金融数据疲弱，令流动性宽松预期升温，金融地产股今日继续估值修复行情，大盘轻松跃上3,100点，成交量明显放大，短期强势特征明显。
沪综指.SSEC早盘收报3,122.299点，涨71.631点或2.35%；上证A股今日成交1,735亿元人民币，上日全日成交量为1,724亿元。
“流动性预期在支撑大盘上行...大盘放量向上突破，年线（3,130点）已没啥大问题。”东北证券分析师沈正阳指出。
他说，近期地产股的并购动作仍在继续，估计是在当前地王频现的情况下，产业资本转战估值较低的地产股，等于变相增加土地储备。
国内最大房企--万科(000002.SZ)早盘中段被巨量买盘再封涨停，早盘收报25.06元，涨2.28元，创下近九年来新高。上证地产类指数早盘收升5%,报6,109.943点；上证金融地产行业指数早盘收涨3.9%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,398.673点，涨3.17%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
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