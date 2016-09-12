沪综指早盘收低逾2% 外盘大跌拖累资源类板块领跌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 中国股市沪综指周一早盘收低逾2%，成交量小幅放大。分析师指出，受上周五美国三大股指暴跌影响，今日早盘股指大幅低开，盘中个股普跌，资源类板块跌幅居前。沪综指此前多次上突3,100点未果，短期将考验3,000点整数关口支撑，而中秋节小长假临近，投资者观望心态趋浓。
沪综指.SSEC早盘收报3,015.13点，跌63.72点或2.07%，上证A股今日早盘成交1,192.41亿元人民币，上日全日成交量为1,818亿元。
“今天市场开盘之后就出现大跌，主要的诱发因素还是在于上周五全球市场跌幅比较大。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他认为，市场调整的深层次原因来自于美联储上周五释放的鹰派信号，美联储加息近期的概率可能高于市场预期。当前全球将逐渐结束宽松货币政策，货币政策转向对大宗商品价格影响较大。
美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美国联邦储备委员会(美联储)官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。标普500指数收盘点位低于50日移动均线切入位，也为约两个月内首见，显示后市可能进一步走软。
美联储将于本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。
广晟有色(600259.SS)早盘收跌6.44%，厦门钨业(600549.SS)收跌6.73%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,247.97点，跌2.11%；沪深300指数期货主力9月合约早盘报3,230.0点，跌2.57%，成交10,038手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。