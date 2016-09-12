沪综指早盘收低逾2% 外盘大跌拖累资源类板块领跌

路透北京9月12日 - 中国股市沪综指周一早盘收低逾2%，成交量小幅放大。分析师指出，受上周五美国三大股指暴跌影响，今日早盘股指大幅低开，盘中个股普跌，资源类板块跌幅居前。沪综指此前多次上突3,100点未果，短期将考验3,000点整数关口支撑，而中秋节小长假临近，投资者观望心态趋浓。

沪综指.SSEC早盘收报3,015.13点，跌63.72点或2.07%，上证A股今日早盘成交1,192.41亿元人民币，上日全日成交量为1,818亿元。

“今天市场开盘之后就出现大跌，主要的诱发因素还是在于上周五全球市场跌幅比较大。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他认为，市场调整的深层次原因来自于美联储上周五释放的鹰派信号，美联储加息近期的概率可能高于市场预期。当前全球将逐渐结束宽松货币政策，货币政策转向对大宗商品价格影响较大。

美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美国联邦储备委员会(美联储)官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。标普500指数收盘点位低于50日移动均线切入位，也为约两个月内首见，显示后市可能进一步走软。

美联储将于本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。

广晟有色(600259.SS)早盘收跌6.44%，厦门钨业(600549.SS)收跌6.73%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,247.97点，跌2.11%；沪深300指数期货主力9月合约早盘报3,230.0点，跌2.57%，成交10,038手。（完）