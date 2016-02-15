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中国财经 | 2016年 2月 15日 星期一 12:18 BJT

沪综指节后首日早盘收低1.6% 受假期海外市场跌势拖累

路透北京2月15日 - 中国股市周一早盘收跌1.6%，分析师指出，中国春节长假期间，海外主要股市下跌，投资者信心受挫。今日恢复交易后指数低开处于预期之中，但海外市场对A股的冲击以短线空间为主，盘中稍后现反弹反映出市场在消化补跌的压力后逐渐趋于平稳。

沪综指.SSEC早盘收报2,720.03点，跌43.47点，或1.57%，上海A股今日早盘成交732亿元人民币，上日为1,447亿元。

“今天低开预期之中，肯定要补跌，盘中反弹还是能够反映出市场对节后行情的整体判断。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并表示，进出口数据回落反映全球经济仍较为低迷，但1、2月份数据由于受季节性因素的扰动，对市场影响较小。春节期间美元大幅回落对人民币贬值压力有所对冲，A股前期下跌的压力部分得到缓解。两会前改革预期升温，短期情绪消化后，大盘将有修复机会。

欧美股市上周均出现大跌，直至周五才出现反弹，美国道琼工业指数.DJI累计下跌1.4%。而日本股市持续大跌，日经225指数.N225上周下跌11.1%，创2008年以来最大单周跌幅，就连上周仅交易两日的香港恒生指数.HSI亦累计下跌5%，至三年半新低。不过周一日本股市早盘大幅反弹，恒生指数开盘亦跳涨近2%。

中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，降幅均远低于市场预期。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。海关新闻稿称，初步判断2016年二季度出口压力有望缓解。

沪深300指数.CSI300早盘收报2,921.23点，跌1.44%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,907.6点，跌1.39%，成交8,107手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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