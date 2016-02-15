沪综指节后首日早盘收低1.6% 受假期海外市场跌势拖累

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月15日 - 中国股市周一早盘收跌1.6%，分析师指出，中国春节长假期间，海外主要股市下跌，投资者信心受挫。今日恢复交易后指数低开处于预期之中，但海外市场对A股的冲击以短线空间为主，盘中稍后现反弹反映出市场在消化补跌的压力后逐渐趋于平稳。
沪综指.SSEC早盘收报2,720.03点，跌43.47点，或1.57%，上海A股今日早盘成交732亿元人民币，上日为1,447亿元。
“今天低开预期之中，肯定要补跌，盘中反弹还是能够反映出市场对节后行情的整体判断。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并表示，进出口数据回落反映全球经济仍较为低迷，但1、2月份数据由于受季节性因素的扰动，对市场影响较小。春节期间美元大幅回落对人民币贬值压力有所对冲，A股前期下跌的压力部分得到缓解。两会前改革预期升温，短期情绪消化后，大盘将有修复机会。
欧美股市上周均出现大跌，直至周五才出现反弹，美国道琼工业指数.DJI累计下跌1.4%。而日本股市持续大跌，日经225指数.N225上周下跌11.1%，创2008年以来最大单周跌幅，就连上周仅交易两日的香港恒生指数.HSI亦累计下跌5%，至三年半新低。不过周一日本股市早盘大幅反弹，恒生指数开盘亦跳涨近2%。
中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，降幅均远低于市场预期。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。海关新闻稿称，初步判断2016年二季度出口压力有望缓解。
沪深300指数.CSI300早盘收报2,921.23点，跌1.44%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,907.6点，跌1.39%，成交8,107手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)