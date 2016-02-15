沪综指节后首日早盘收低1.6% 受假期海外市场跌势拖累

路透北京2月15日 - 中国股市周一早盘收跌1.6%，分析师指出，中国春节长假期间，海外主要股市下跌，投资者信心受挫。今日恢复交易后指数低开处于预期之中，但海外市场对A股的冲击以短线空间为主，盘中稍后现反弹反映出市场在消化补跌的压力后逐渐趋于平稳。

沪综指.SSEC早盘收报2,720.03点，跌43.47点，或1.57%，上海A股今日早盘成交732亿元人民币，上日为1,447亿元。

他并表示，进出口数据回落反映全球经济仍较为低迷，但1、2月份数据由于受季节性因素的扰动，对市场影响较小。春节期间美元大幅回落对人民币贬值压力有所对冲，A股前期下跌的压力部分得到缓解。两会前改革预期升温，短期情绪消化后，大盘将有修复机会。