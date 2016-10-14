沪综指震荡微幅收升 中字头个股领涨大盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月14日 - 中国股市沪综指周五微幅收升。分析师指出，今日大盘低开后逐级探底，在触及60日均线后获得支撑，午后指数震荡回升尾盘翻红，中字头个股领涨。由于节后资金面仍偏紧，外围市场表现动荡，料后市调整压力有待进一步释放。
沪综指.SSEC收报3,063.81点，涨2.46点或0.08%，该指数本周累计上涨1.97%，两个月最大单周涨幅；上证A股今日成交1,636亿元人民币，上日为1,661亿元。
“今天的调整在盘面上是正常的调整，从技术面的角度来讲还是正常的。”方正证券策略分析师陈敏称，但整体上目前市场环境不支持走势出现大的转机。
他指出，今日公布的经济数据对市场影响不大，近期地产调控导致经济下行压力将增大，且当前市场不具备启动大规模行情的条件，股市赚钱效应偏弱，故楼市资金流入股市的意愿和规模不高。
中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。
据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
中化国际(600500.SS)涨停报收，中国联通(600050.SS)收涨9.53%，中国国航(601111.SS)收升5.1%。
沪深300指数.CSI300收报3,305.85点，涨0.10%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,301.8点，涨0.33%，成交9,586手。130亿元额度的沪股通净买入10.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。