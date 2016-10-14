沪综指震荡微幅收升 中字头个股领涨大盘

路透北京10月14日 - 中国股市沪综指周五微幅收升。分析师指出，今日大盘低开后逐级探底，在触及60日均线后获得支撑，午后指数震荡回升尾盘翻红，中字头个股领涨。由于节后资金面仍偏紧，外围市场表现动荡，料后市调整压力有待进一步释放。

沪综指.SSEC收报3,063.81点，涨2.46点或0.08%，该指数本周累计上涨1.97%，两个月最大单周涨幅；上证A股今日成交1,636亿元人民币，上日为1,661亿元。

“今天的调整在盘面上是正常的调整，从技术面的角度来讲还是正常的。”方正证券策略分析师陈敏称，但整体上目前市场环境不支持走势出现大的转机。

他指出，今日公布的经济数据对市场影响不大，近期地产调控导致经济下行压力将增大，且当前市场不具备启动大规模行情的条件，股市赚钱效应偏弱，故楼市资金流入股市的意愿和规模不高。

中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。

据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

中化国际(600500.SS)涨停报收，中国联通(600050.SS)收涨9.53%，中国国航(601111.SS)收升5.1%。

沪深300指数.CSI300收报3,305.85点，涨0.10%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,301.8点，涨0.33%，成交9,586手。130亿元额度的沪股通净买入10.3亿元。（完）