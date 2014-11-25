新三板本月底挂牌企业超1,400家 鼓励券商为推荐企业估值

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）周二表示，预计到11月底，新三板出具“同意挂牌函”的企业数量将超过1,400家。新三板并鼓励主板券商为被推荐企业的投资价值作出评估。
新三板网站新闻稿称，根据全国股转系统最新公示的在审企业基本情况表统计，目前在审企业共计732家，将于今年11月底至明年1月期间陆续审查完毕。本年度，全国股转系统已累计接收1,600余家股份公司的挂牌申请。
下一步，新三板将加强对主办券商质控/内核专业人员和项目人员的督导和培训，积极发挥主办券商内控/内核的专业能力和力量，提高执业质量和挂牌公司信息披露质量。
新三板积极鼓励主办券商结合自身专业能力，除注重信息披露的合规性和有效性外，还应以投资者需求为导向挖掘企业业务特点，鼓励为被推荐企业的投资价值作出评估，为挂牌以后的交易、融资等行为提供增值服务。
新三板本次并没有提高挂牌准入条件和门槛。意在引导主办券商加强内部质量控制，强化质控部门的督查内审机制，督促项目组重视并积极落实质控/内核提出的信息披露问题，使得挂牌审查工作更加高效便捷。
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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。