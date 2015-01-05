中国A股羊年仍将震荡上行 但波动将加大

2014年下半年，中国股市在市场半信半疑中掀起了一轮波澜壮阔的单边上涨，展望2015年，货币政策宽松及改革提速预期、资本市场进一步国际化以及居民理财资产的再配置等，将为A股继续上行提供新的动力；不过，由于中国经济下行压力仍在加大，且全球金融市场动荡多变，将使得其上涨过程充满波折。路透