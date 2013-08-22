中概股赴美上市前景仍不乐观 期待实力企业登场--投中

路透上海8月22日 - 中国股权投资研究机构--CVResearch投中研究院最新报告指出，今年以来，只有外贸电商兰亭集势(LITB.N)和小额信贷公司鲈乡小贷(CCCR.O)两家中国企业成功赴美上市，但考虑到两家企业融资规模均相对较小，其IPO对于市场的示范意义仍较为有限，预计中概股赴美上市前景仍不乐观。

报告认为，从长期来看，商业模式及盈利能力具备优势、真正有实力的中国企业赴美上市前景可期。

报告称，尽管环球数码和盛大文学推迟其赴美首次公开发行（IPO）计划，不过近期仍有多家企业存在赴美上市意向，包括旅行网站去哪儿网、生活服务电商58同城、体育彩票销售网站500万彩票网、游戏厂商触控科技等，谁能把握好上市时机，成为下一家赴美上市中概股值得期待。

报告认为，中概股赴美上市陷入低潮的原因是多方面的，除经营模式难被理解、盈利水平遭受质疑之外，对上市认知的差异也是中概股难获认同的另一重要原因。对于美国等成熟的资本市场，企业通过上市满足自身融资需求的同时，还需要能够给投资者提供长期、合理的回报，以达到双赢的目的。

而不少中国企业上市的目的就是为了“圈钱”，认为上市就是终点。但事实上，上市容易守市难，相对于A股市场严格的审批制度，美国资本市场虽然上市门槛相对较低，但上市后美国证监会针对上市公司财务和公司治理严格的监管机制也让中概股面临巨大压力。

2013年以来，诺康生物、思源集团、分众传媒、众品食品、飞鹤国际、七天酒店等中国企业先后完成私有化交易，从美国资本市场退市。

报告称，中美会计监管制度的差异导致在美上市的中国企业再次遭遇信任危机。对此，2013年5月，中国证监会、中国财政部与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署了执法合作备忘录，开展会计审计跨境执法合作。跨境合作监管是市场发展的大势所趋，有利于维护中国企业在美上市公司的良好形象，为中国企业境外上市创造良好的环境。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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