沪综指受地产股提振连四日收升

路透上海8月2日 - 中国股市沪综指周五连四日收升，地产股领涨。分析师指出，今日房企再融资重启和新股IPO(首次公开发行)时间可能延后的消息提振市场信心，金融股下跌虽抑制做多力量，不过当前基本面和流动性因素都比较有利，预期短线大盘可能迎来一段做多时间窗口。

沪综指.SSEC收报2,029.418点，微涨0.351点，或0.02%，本周股指累计上涨0.92%。上海A股今日成交额为787亿元人民币，上日为773亿元。

“今天房地产板块比较好，再融资消息的刺激吧，本周无论是基本面，还是流动性都比较利好，下周继续反弹的可能性比较大。”浙商证券分析师戴康指出。

上海地产类指数.SSEP今日收升1.39%，其中信达地产(600657.SS)收报涨停价3.37元，大涨0.31元。

他并认为，当前的行情和去年四季度比较类似，当时也是基本面和流动性支撑，但唯一的不同是，当前的资金利率比去年高，这会制约向上的空间。

中国房地产开发商新湖中宝(600208.SS)周五披露其定向增发预案，拟募集至多55亿元人民币投向棚户区改造项目。在经历三年的房企再融资冻结后，新湖中宝的再融资预案引起市场遐想，不过有国内媒体引述权威渠道消息称，房企再融资目前并不会全面开闸。该股今日亦收报涨停。

今日另有消息称，由于IPO重启所需的铺垫工作已晚于之前计划，IPO重启时间可能会被延迟到10月之后。

沪深300指数.CSI300收涨0.08%，报2,247.263点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,238.6点，涨0.61%，成交838,971手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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