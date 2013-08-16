沪综指逆转早盘涨势收跌 利好预期落空将大盘打回原形

路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五逆转早盘涨势小幅收跌，为连续第三日下挫。早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，大盘一度瞬间大涨逾5%，市场揣测周末或有针对大盘股的利好消息；不过午后证实为光大证券自营投资系统出现问题，利好预期落空下大盘亦被打回原形。

分析师认为，近期基本面和流动性因素对大盘仍难言确切利好，料走势将继续震荡。

沪综指.SSEC收报2,068.452点，跌13.428点，或0.64%，日高至2,198.848点，涨幅5.62%；本周则连续第四周上涨，累计涨幅0.79%。上海A股今日成交额为1,229亿元人民币，较昨日的845亿元放大逾四成，并创下逾一个月新高。

“光大证券的问题今天看来还是一个偶然因素，近期股市走势比较纠结，短期看还是会偏中性一点吧。”国都证券策略分析师肖世俊说。

在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券(601788.SS)周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。

沪深300指数.CSI300收跌0.75%，报2,304.144点；沪深300指数期货主力9月合约收盘报2,286.2点，跌1.85%，成交1,220,406手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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