沪综指小幅收升 自贸区概念股走势强劲提振信心

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透上海8月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。今日公布的工业企业利润数据部分指标虽然比预期略差，不过市场多认为经济仍在继续改善，股市对此并未过度负面解读；而商贸交运板块在自贸区概念下走势强劲，并带动大盘站上2,100点整数关口。
沪综指.SSEC收报2,103.567点，涨7.093点，或0.34%。上海A股今日成交额为1,041亿元人民币，前一个交易日为988亿元。
“基本面的数据整体仍是在改善，但可持续性还要继续观望。今日商贸、交运板块涨势相对强劲，主要是自贸区概念的推动。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
SSE180交通运输指数.SSE180TP今日收涨1.87%；商业类指数.SSEM亦上涨1.46%。
中国国家统计局周二公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2亿元人民币，比去年同期增长11.1%。增速与1-6月份持平。其中主营活动利润31,346.8亿元，比去年同期增长5.1%，增速比1-6月回落2.1个百分点。
中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。
沪深300指数.CSI300收涨0.23%，报2,340.881点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,338.2点，涨0.05%，成交646,094手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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