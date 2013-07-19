沪综指收挫1.5% 连续三日下跌

路透上海7月19日 - 中国股市沪综指周五收挫1.5%跌破2,000点整数关口，并为连续第三日下跌。分析师指出，李克强总理强调中国主要经济指标处于合理区间，降低了市场对未来政策面出台刺激政策的预期，6月房价涨幅较高引发调控担忧的地产股继续领跌，影响了市场的交易情绪。

沪综指.SSEC收报1,992.648点，跌30.748点，或1.52%。本周累计跌幅达2.3%，终结此前连续两周涨势。上海A股今日成交额为874亿元人民币，上日为765亿元。上海地产类指数.SSEP收挫3.63%。

“最近市场很关注政策面的一举一动，国务院的最新讲话说主要指标处于合理区间，而之前的态度是只要指标在合理区间，稳增长就会让位于调结构，这对基本面的走向是一个利空。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。