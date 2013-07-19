沪综指收挫1.5% 连续三日下跌

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海7月19日 - 中国股市沪综指周五收挫1.5%跌破2,000点整数关口，并为连续第三日下跌。分析师指出，李克强总理强调中国主要经济指标处于合理区间，降低了市场对未来政策面出台刺激政策的预期，6月房价涨幅较高引发调控担忧的地产股继续领跌，影响了市场的交易情绪。
沪综指.SSEC收报1,992.648点，跌30.748点，或1.52%。本周累计跌幅达2.3%，终结此前连续两周涨势。上海A股今日成交额为874亿元人民币，上日为765亿元。上海地产类指数.SSEP收挫3.63%。
“最近市场很关注政策面的一举一动，国务院的最新讲话说主要指标处于合理区间，而之前的态度是只要指标在合理区间，稳增长就会让位于调结构，这对基本面的走向是一个利空。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
中国国务院总理李克强周四再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。
朱礼旭并认为，昨日财政部虽然有加强财政资金预算执行管理的文件，但如果地方政府执行力度有限，对流动性的利好可能有限。
为了激活财政存量资金，中国财政部周四发布通知，要求地方各级财政部门加快预算资金支付，并清理压缩财政结余结转资金。
沪深300指数.CSI300收跌2.44%，报2,190.478点。沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,152.6点，跌3.59%，成交902,324手。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。