沪综指周一缩量小幅收升

路透上海7月22日 - 中国股市沪综指周一缩量小幅收升，终结此前三连跌。分析师指出，上周五晚间央行突然宣布放开金融机构贷款利率管制，单方面的利率市场化举措令银行股受到压力，开盘初大盘继续下挫，不过医疗医药、科技和环保等近期热门题材或板块再度崛起，吸引市场人气，令大盘转跌为升。

沪综指.SSEC收报2,004.762点，涨12.114点，或0.61%。上周累计跌幅达2.3%。上海A股今日成交额为695亿元人民币，较上日的874亿元减少两成。上证银行股指数.SSEBKI收盘跌0.8%，当日最大跌幅达2.41%。

“目前的策略只能是轻大盘，重个股。”长江证券分析师宋中庆指出，银行股未来的不确定因素仍多，今日有部分资金流出银行股板块。而近期的热门板块，大多为中小盘股，少量资金就能激活，有助于活跃市场人气，稳住股指。

中国人民银行上周五晚间宣布，决定进一步推进利率市场化改革，将自上周六起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限。为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

不少券商行业分析师认为，贷款利率市场化对银行业的影响是象征意义大于实际影响。但亦有人士认为，短期内或因筹码分布或投资者心理压力，对银行股股价产生压力。

兴业银行首席经济学家鲁政委在其最新报告中指出，虽然短期影响甚微，但从趋势来看，任何未伴随综合化经营的利率市场化单兵突进都会被市场视为是对银行的利空。

沪深300指数.CSI300收涨0.53%，报2,202.189点。沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,172点，涨0.28%，成交834,915手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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